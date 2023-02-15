Золотое яблочко. Барнаульский врач рассказала, какие овощи и фрукты принесут большую пользу сибиряку

Витаминами нельзя запастись впрок, но можно каждый день понемногу делать своей организм сильнее, если есть много фруктов и овощей. О том, как правильнее и полезнее всего употреблять эти продукты и кому надо есть вдвое больше, рассказала заведующая взрослой поликлиникой Краевого противотуберкулезного диспансера Диана Чащина.

Сибирь и тропики

— В наших широтах зима — не время для овощей и фруктов. Что делать?

— Зато в наших широтах принято квасить капусту, в которой аскорбиновой кислоты столько же, сколько и в лимонах. Кроме того, можно замораживать ягоды — бруснику, клюкву, чернику, смородину. Так что восполнить недостаток витаминов можно всегда.

В любом случае витамины лучше усваиваются из тех овощей и фруктов, которые растут у нас. Тропические фрукты, во-первых, более аллергичны, во-вторых, приезжают к нам не всегда дозревшими.

Кроме того, витамины из «тропиков» хуже усваиваются, потому что ферментные системы нашего организма к ним, можно сказать, «не приучены». Всегда лучше есть то, что растет в твоем регионе.

— Какой риск есть в поедании тропических фруктов на отдыхе?

— Помимо аллергии, это могут быть различные кишечные расстройства.

Экзотические фрукты. Маракуйя. vk.com/ezhivi_ka

Умные витамины

— Сколько фруктов и овощей нужно есть?

— Никто не считал в граммах. Но если мы возьмем классическую «тарелку» здорового питания, то половина ее должна быть занята именно фруктами и овощами. То есть они каждый день должны составлять половину суточного рациона.

— Можно ли получить витаминную передозировку?

— Витамины довольно «умные». Организм просто выбрасывает лишнее. Например, при вирусной инфекции рекомендуют употреблять 1 грамм витамина С в сутки. Но это не значит, что его нужно проглотить за раз. Нужно делить как минимум на четыре приема. Иначе вся порция просто выведется из организма.

Переизбыток витаминов очень сложно получить, особенно если речь идет о натуральных продуктах. Более того, впрок запасти их невозможно. Если вы съедите целый мешок апельсинов — это не будет означать, что витамина С вам хватит на всю зиму. Организм возьмет столько, сколько ему нужно в сутки и все. Витамины должны поступать небольшими порциями, но каждый день.

Фрукты СС0

Помоги себе

— Кому больше всех нужны овощи и фрукты?

— Конечно, это люди с тяжелыми и сложными заболеваниями, в число которых входят онкологические и инфекционные, в том числе туберкулез. Организм борется, и нужно помочь ему в этой борьбе, повышать защитные силы. Во время болезни быстро тратятся энергетические ресурсы, нарушается обмен веществ — часто возникает гиперметаболизм, который ведет к быстрому истощению клеток организма.

Внешне это потеря аппетита, тошнота и рвота, различные нарушения пищеварения. Все это усугубляется тяжелыми лекарствами, которые принимают пациенты: антибиотики и химиопрепараты быстро выматывают организм.

Поэтому необходимо рациональное питание с большим количеством белковой пищи. Растительный белок обязательно должен присутствовать в рационе — бобовые, зерновые, орехи и семена — чтобы восстановить ткани и в первую очередь функции клеток печени, это главный фильтр организма.

Нужна растительная пища с высоким гликемическим индексом — морковь, батат, свекла, картофель — чтобы хватало энергии. При болезнях нельзя напрягать желудочно-кишечный тракт, так что лучше запекать или отваривать овощи, так они быстрее и эффективнее усваиваются.

Ягоды и фрукты тоже желательно обрабатывать. Самую большую пользу приносят замороженные ягоды, которые обдали кипятком. Тогда в них больше флавонидов.

Нужна пища с большим содержанием витамина С — крыжовник, черная смородина. Если говорить об экзотике, то это цитрусовые — лимоны, апельсины, мандарины, они сейчас у нас доступны круглый год. Например, человеку с туберкулезом витамина С нужно вдвое больше, чем здоровому.

Почему-то многие полагают, что витамин С — это только цитрусовые, однако большое его количество содержится в болгарском перце, брокколи, баклажанах, помидорах, укропе и петрушке, зеленых салатах.

Петрушка. CC0

Дыня с молоком

— Как правильно употреблять фрукты? Есть ли то , что не сочетается между собой?

— Конечно, дыню не стоит запивать молоком или заедать рыбой. Впрочем, все зависит от индивидуальной переносимости. Лучше подойти рационально. Фрукты и ягоды — это, как правило, отдельный прием пищи. Подождите после основного приема пищи полчаса-час. А овощи могут стать гарниром.

Необработанные овощи и фрукты плохо переносятся, если есть их на голодный желудок.

Большую ошибку обычно делают худеющие девушки. Мы уже говорили, что самое главное — это белок, который потом должен дополняться витаминами. Но люди думают, что можно похудеть, если есть одни арбузы и огурцы. В арбузах много сахара, в огурцах много жидкости. Ни то, ни другое само по себе не полезно. Так что нужно есть и фасоль для того, чтобы пополнить запасы правильного белка. Иначе можно не только не похудеть, но и очень сильно навредить огранизму.

— Если ли , по-вашему , какой-то чудо-фрукт , который можно назвать самым полезным?

— На самом деле каждый фрукт хорош по-своему. Но я думаю, что самый чудесный фрукт — яблоко. Сезонные яблоки содержат больше всего витаминов, весь остальной год из них можно получить еще и пектин — незаменимую клетчатку, которая полезна для кишечной флорой. Это фрукт, который полезен всегда.

И он наименее аллергенный. Запеченные яблоки дают даже грудным детям с аллергией, когда вообще практически ничего нельзя. Даже если есть реакция на красные яблоки, то на зеленые не будет.

Яблоки , фрукты , продукты. pixabay.com/

Солнечный апельсин

— Скоро весна , когда обычно остро ощущается нехватка витаминов. Что будет наиболее полезно?

— У нас краснее редок авитаминоз — то есть патология с полным отсутствием в организме определенного витамина, в основном мы говорим о гиповитаминозе — то есть снижении содержания этих веществ.

Но сейчас растительные источники витаминов доступны круглый год, и люди привыкли принимать аптечные препараты и БАДы.

Так что наиболее полезны весной тепло, солнце, улыбка. И апельсины. Витамин С особенно важен в конце зимы — потому что текут ручьи и носы тоже текут, так что нужно защитить организм от респираторных инфекций. Кроме того, апельсины очень поднимают настроение.