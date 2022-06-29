29 июня
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Здоровье

Три витамина для похудения назвала специалист

Терапевт, диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова назвала три витамина, которые играют значительную роль при похудении, пишут «Известия».

Бананы.
Бананы.
CC0

Это витамины D, B и C.

Для нормальной работы организма необходимы все витамины, но в вопросе сброса лишнего веса особенно актуальны три из них.

Витамин D участвует в синтезе мужских и женских половых гормонов, которые регулируют интенсивность метаболических процессов.

«Низкое содержание витамина D может привести к снижению активности, настроения и либидо с одновременным усилением аппетита», — раскрыла данные о роли витамина специалист.

Витамины группы В — катализаторы окисления жира, они ускоряют процесс жиросжигания во время тренировок. Из-за того, что эти витамины не накапливаются в организме, употреблять их нужно ежедневно, пишет Lenta.ru.

Витамин С выполняет в организме функцию синтеза коллагена, также способствующего снижению веса.

Диетолог добавила — он является одним из важнейших антиоксидантов. Витамин должен присутствовать в еде ежедневно.

Источники витаминов

Лучшие источники витамина D — это рыбий жир и жирная рыба. Источники витаминов группы В включают бобовые (бобовые или бобовые), цельные зерна, картофель, бананы, перец чили, темпе, пищевые дрожжи, пивные дрожжи и патоку. Источники витамина С — свежие овощи, фрукты, ягода, зелень. Особенно богаты этим витамином ягоды шиповника, черной смородины, красный перец, лимоны, апельсины.

Апельсины.
Апельсины.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Между тем генетически модифицированные помидоры могут стать источником важного витамина.

Предполагается, что «отредактированные» помидоры решат проблему с дефицитом витамина D, который наблюдается у людей по всему миру.

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