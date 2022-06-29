Три витамина для похудения назвала специалист

Это витамины D, B и C.
Для нормальной работы организма необходимы все витамины, но в вопросе сброса лишнего веса особенно актуальны три из них.
Витамин D участвует в синтезе мужских и женских половых гормонов, которые регулируют интенсивность метаболических процессов.
«Низкое содержание витамина D может привести к снижению активности, настроения и либидо с одновременным усилением аппетита», — раскрыла данные о роли витамина специалист.
Витамины группы В — катализаторы окисления жира, они ускоряют процесс жиросжигания во время тренировок. Из-за того, что эти витамины не накапливаются в организме, употреблять их нужно ежедневно, пишет Lenta.ru.
Витамин С выполняет в организме функцию синтеза коллагена, также способствующего снижению веса.
Диетолог добавила — он является одним из важнейших антиоксидантов. Витамин должен присутствовать в еде ежедневно.
Источники витаминов
Лучшие источники витамина D — это рыбий жир и жирная рыба. Источники витаминов группы В включают бобовые (бобовые или бобовые), цельные зерна, картофель, бананы, перец чили, темпе, пищевые дрожжи, пивные дрожжи и патоку. Источники витамина С — свежие овощи, фрукты, ягода, зелень. Особенно богаты этим витамином ягоды шиповника, черной смородины, красный перец, лимоны, апельсины.
Между тем генетически модифицированные помидоры могут стать источником важного витамина.
Предполагается, что «отредактированные» помидоры решат проблему с дефицитом витамина D, который наблюдается у людей по всему миру.