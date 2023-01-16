Какие крупы полезны для сердца, рассказала врач

Лучшие крупы с максимумом клетчатки и витаминов для сердечно-сосудистой системы перечислила «Газете.ру» кардиолог, диетолог-терапевт, кандидат медицинских наук и исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Светлана Павличенко.

По словам специалиста, наибольшая польза для сердца — нешлифованных круп в оболочке, таких как ячневая, булгур, киноа и овсяных хлопьев длительного приготовления.

В них довольно большое содержание клетчатки, которая помогает усвоить питательные вещества.

Кардиолог уточняет, что при обработке зерна из него удаляют наиболее полезные вещества. Остается только эндосперм, почти не представляющий пользы.

По словам врача, главный источник витаминов — оболочка семян в крупах. В ней содержатся витамины группы В, железо, медь, цинк, магний и антиоксиданты.

Также для сердца полезны и зеленая гречка, нешлифованный бурый и дикий рис.

Употребляя такое зерно, можно снизить уровень общего холестерина, «плохого» холестерина, триглицеридов и инсулина.

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