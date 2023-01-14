Полезные продукты для сохранения зрения назвала диетолог

В современном мире все чаще сетчатка глаза страдает от излучения с экранов компьютеров, телевизоров и смартфонов.
Лютеин, зеаксантин и мезо-зеаксантин, который содержится в названных продуктах, способны защитить зрение.
«Все они из группы каротиноидов — природных органических пигментов, которые сами по себе не синтезируются в организме. Пополнять их запасы можно только из определенных продуктов или витаминных комплексов», — уточняет врач.
По ее словам, больше всего лютеина и зеаксантина содержится в шпинате, болгарском перце, базилике, петрушке и рукколе.
В большом количестве они есть и в зеленом горошке, фисташках и тыкве.
Также специалист уточняет, что 18 граммов оливкового масла повышают усвоение каротиноидов с 5 до 25%.
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