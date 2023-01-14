14 января
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Здоровье

Полезные продукты для сохранения зрения назвала диетолог

О пользе таких продуктов, как петрушка, фисташки и болгарский перец для здоровья глаз, рассказала телеканалу «Москва 24» врач-эндокринолог, диетолог Ирина Калинина.

Девочка смотрит. Глаза.
Девочка смотрит. Глаза.
СС0

В современном мире все чаще сетчатка глаза страдает от излучения с экранов компьютеров, телевизоров и смартфонов.

Лютеин, зеаксантин и мезо-зеаксантин, который содержится в названных продуктах, способны защитить зрение.

«Все они из группы каротиноидов — природных органических пигментов, которые сами по себе не синтезируются в организме. Пополнять их запасы можно только из определенных продуктов или витаминных комплексов», — уточняет врач.

По ее словам, больше всего лютеина и зеаксантина содержится в шпинате, болгарском перце, базилике, петрушке и рукколе.

В большом количестве они есть и в зеленом горошке, фисташках и тыкве.

Также специалист уточняет, что 18 граммов оливкового масла повышают усвоение каротиноидов с 5 до 25%.

Ранее диетолог рассказал, как восстановиться после праздничных застолий.

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