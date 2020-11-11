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Здоровье

Эксперт рассказал, когда у россиян появится коллективный иммунитет

Коллективный иммунитет к коронавирусу может появиться у россиян в конце ноября или в начале декабря, заявил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, пишет Lenta.ru.

Коронавирус. Медицина.
Коронавирус. Медицина.
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«С учетом нынешнего количества заболевших, я думаю, что в течение ближайших 2−3 месяцев будет резко нарастать иммунная прослойка. Люди, переболевшие весной и болеющие осенью, создадут эту иммунную прослойку, и тот канал передачи инфекции, который сейчас задействован, в значительной степени будет прикрыт», — считает Болибок.

По его словам, после формирования иммунной прослойки населения заболеваемость на какое-то время спадет.

Вместе с тем врач отметил, что весной 2021 года снова произойдет подъем заболеваемости, поскольку к тому времени накопится новая популяция с ослабленным клеточным иммунитетом, и «как раз они и попадут под раздачу».

Избежать этого можно будет благодаря массовой вакцинации, уверен врач.

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