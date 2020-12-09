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Здоровье

Эксперт рассказал, когда вакцины сделают коронавирус управляемым

Вакцины от COVID-19 смогут сделать эту инфекцию управляемой, то есть защитить население уже через год, к ноябрю 2021 года, заявил глава Центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург, пишет РИА Новости.

Шприц. Прививка.
Шприц. Прививка.
СС0

«Считаю, что у нас есть сейчас все предпосылки для того, чтобы к ноябрю 2021 года решить основную задачу, связанную с защитой нашего населения. Основная задача — сделать данную инфекцию вакциноуправляемой, то есть порядка 70% населения Российской Федерации должно быть провакцинировано вакциной «Спутник V», — сказал Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

Затем вакцина будет внесена в национальный календарь прививок, а все население стран, где эта вакцина от COVID-19 будет существовать и производиться, будет защищено от этого возбудителя, считает эксперт, пишет bfm.ru.

«И после этого мы будем научно обоснованно говорить, думать и считать, что действительно данный процесс находится под контролем», — сказал директор центра.

Гинцбург также высказал мнение, что полностью избавиться от нового коронавируса человечеству не удастся, передает ТАСС.

Накануне появились сообщения о китайской вакцине, эффективность которой составляет 97%.

Между тем депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов рассказал в своем Instagram, что приехал в регион и проверил условия для хранения вакцины от COVID-19.

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