Депутат Бессарабов проверил холодильники, где будут хранить вакцину для Алтайского края

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов рассказал в своем Instagram , что приехал в регион и проверил условия для хранения вакцины от COVID-19.

Бессарабов напомнил, что в России началась массовая вакцинация от коронавируса и почти 2 млн доз препарата отправили в регионы страны.

Однако, подчеркнул он, ключевой проблемой может стать сохранение необходимого температурного режима при транспортировке и хранении — не выше минус 18 градусов.

«Накануне первые 1000 доз вакцины для медработников поступили на Алтай. Сегодня их доставят в первую и девятую городские поликлиники Барнаула», — сообщил депутат.

«Был на складе государственного предприятия „Аптеки Алтая“. Заодно проверил, как готовятся дополнительные холодильники для последующей партии вакцины», — подчеркнул он.

Проверка показала, что работы по подготовке холодильников идут круглосуточно, так что регион будет готов к крупной поставке, когда вакцину завезут в крупном объеме.

Ранее Бессарабов опубликовал пост «на злобу дня», в котором рассказал о проблемах здравоохранения Алтайского края из-за малой поддержки.