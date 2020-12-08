Депутат Бессарабов проверил холодильники, где будут хранить вакцину для Алтайского края

Бессарабов напомнил, что в России началась массовая вакцинация от коронавируса и почти 2 млн доз препарата отправили в регионы страны.
Однако, подчеркнул он, ключевой проблемой может стать сохранение необходимого температурного режима при транспортировке и хранении — не выше минус 18 градусов.
«Накануне первые 1000 доз вакцины для медработников поступили на Алтай. Сегодня их доставят в первую и девятую городские поликлиники Барнаула», — сообщил депутат.
«Был на складе государственного предприятия „Аптеки Алтая“. Заодно проверил, как готовятся дополнительные холодильники для последующей партии вакцины», — подчеркнул он.
Проверка показала, что работы по подготовке холодильников идут круглосуточно, так что регион будет готов к крупной поставке, когда вакцину завезут в крупном объеме.
Ранее Бессарабов опубликовал пост «на злобу дня», в котором рассказал о проблемах здравоохранения Алтайского края из-за малой поддержки.