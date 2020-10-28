Алтайский депутат Бессарабов опубликовал пост «на злобу дня»

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов рассказал в своем Instagram про медучреждения в районах и городах региона.

Бессарабов назвал свою запись «На злобу дня». В ней он рассказал о проблемах здравоохранения Алтайского края из-за малой поддержки.

«Сегодняшняя ситуация с COVID-19 ясно показала, что звено здравоохранения нуждается в поддержке, финансировании и постоянном внимании», — отметил депутат.

При этом, добавил он, речь идет не только о краевых клиниках, но и медучреждениях в районах и городах региона.

«Нехватка кадров и, самое главное, мест в госпиталях — злободневная проблема», — пришел к выводу Бессарабов.

Также Бессарабов рассказал, как он лично добивается прогресса в алтайской медицине, увязнувшей в проблемах.

«Один из активно строящихся объектов, в регионе — новая больница в селе Алтайское. Возведение этого здания было одним из „наказов“ мне жителями района, и мы вместе добивались продвижения в жизнь и реализации проекта», — подчеркнул он.

Депутат отметил, что все стадии и необходимые процедуры строительства контролировал лично. На стройке уже возвели стены и кровлю, приступили к отделке внутренних помещений.

«В скором будущем здесь не только появится качественное обслуживание для для местных пациентов, но и достойные условия труда для медиков в новом, модернизированном, современном медицинском учреждении», — пообещал госдумец.

Ранее Бессарабов рассказал о проклятии Барнаула, поведав историю основателя города Акинфия Демидова.