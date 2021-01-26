Эксперт рассказал, когда заболеваемость коронавирусум снизится в два раза

Заболеваемость коронавирусом в России снизится вдвое к апрелю — такой срок спрогнозировал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, пишет РИА Новости .

«До середины весны показатель заболеваемости COVID-19, а также число летальных исходов снизится, показатели могут сократиться вдвое», — подчеркнул специалист.

Скоро ситуация с пандемией резко может стать лучше, уверен эксперт.

Тем не менее после этого возможен новый всплеск заболеваемости в связи с естественным весенним пиком. Дело в том, что вакцинация проходит медленнее, чем распространяется вирус, пишет Lenta.ru. Для полного нивелирования вируса и предотвращения новой возможной волны необходима всеобщая вакцинация, заключил эксперт.

Накануне президент РФ Владимир Путин анонсировал снятие ковидных ограничений в России. Он заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране.