Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 января
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Путин анонсировал снятие ковидных ограничений в России

Президент России Владимир Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране и анонсировал постепенное снятие ковидных ограничений.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

«В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется… Это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму», — цитирует главу государства ТАСС.

По словам президента, что утром 25 января он заслушал доклады об эпидемиологической ситуации, из которых следует, что «количество тех, кто выздоровел, превышает количество тех, кто заболел».

Также Путин акцентировал внимание на том, что Россия «обладает эффективными вакцинами» от COVID-19, которые зарегистрированы уже в 13 странах.

Высказываясь о возвращении к нормальному и привычному учебному процессу, глава государства подчеркнул, что «нужно обязательно использовать полученный опыт, все лучшие наработки и практики, наращивать цифровой потенциал университетов и вузов».

По мнению Путина, для столь большой страны, как Россия, «чрезвычайно важно иметь такую возможность, как онлайн-обучение».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость