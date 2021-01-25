Путин анонсировал снятие ковидных ограничений в России

Президент России Владимир Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране и анонсировал постепенное снятие ковидных ограничений.

«В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется… Это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму», — цитирует главу государства ТАСС.

По словам президента, что утром 25 января он заслушал доклады об эпидемиологической ситуации, из которых следует, что «количество тех, кто выздоровел, превышает количество тех, кто заболел».

Также Путин акцентировал внимание на том, что Россия «обладает эффективными вакцинами» от COVID-19, которые зарегистрированы уже в 13 странах.

Высказываясь о возвращении к нормальному и привычному учебному процессу, глава государства подчеркнул, что «нужно обязательно использовать полученный опыт, все лучшие наработки и практики, наращивать цифровой потенциал университетов и вузов».

По мнению Путина, для столь большой страны, как Россия, «чрезвычайно важно иметь такую возможность, как онлайн-обучение».