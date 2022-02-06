Эксперт рассказал, на чем опаснее всего спать

Лучше всего спать на пружинным матрасах, считает эксперт. Они устроены таким образом, чтобы человек во время отдыха находился в оптимальном для его тела положении, пишет РИА «Новости».
«Обычные пружинные матрасы разрабатываются таким образом, чтобы под весом тела матрас приминался в определенных промежутках по-разному. То есть в области бедер несколько сильнее, в области поясницы — поменьше, чтобы создавались естественные изгибы и мышцы находились в расслабленном состоянии», — объяснил Кокотов.
Сон на надувном матрасе или раскладушке может привести к боли в шее или пояснице. На этих спальных местах позвоночник постоянно старается стабилизироваться, это приводит к перенапряжению мышц и спазму, уверен доктор.
Ранее стало известно, что 39% жителей Алтайского края стали хуже спать за последние полтора года.
Снижение качества сна участники опроса связывают, в первую очередь, с высоким уровнем стресса, неприятными мыслями и воспоминаниями (68%), больше трети объяснили это давней привычкой просто поздно ложиться (36%), а каждый четвертый из-за интенсивного рабочего графика имеет возможность заниматься собой и домом только поздно вечером (26%).