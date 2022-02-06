6 февраля -15°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Эксперт рассказал, на чем опаснее всего спать

Сон на надувном матрасе или раскладушке может не самым приятным образом сказаться на здоровье, заявил врач невролог Павел Кокотов.

Девушка. Сон.
Девушка. Сон.
unsplash.com

Лучше всего спать на пружинным матрасах, считает эксперт. Они устроены таким образом, чтобы человек во время отдыха находился в оптимальном для его тела положении, пишет РИА «Новости».

«Обычные пружинные матрасы разрабатываются таким образом, чтобы под весом тела матрас приминался в определенных промежутках по-разному. То есть в области бедер несколько сильнее, в области поясницы — поменьше, чтобы создавались естественные изгибы и мышцы находились в расслабленном состоянии», — объяснил Кокотов.

Сон на надувном матрасе или раскладушке может привести к боли в шее или пояснице. На этих спальных местах позвоночник постоянно старается стабилизироваться, это приводит к перенапряжению мышц и спазму, уверен доктор.

Ранее стало известно, что 39% жителей Алтайского края стали хуже спать за последние полтора года.

Снижение качества сна участники опроса связывают, в первую очередь, с высоким уровнем стресса, неприятными мыслями и воспоминаниями (68%), больше трети объяснили это давней привычкой просто поздно ложиться (36%), а каждый четвертый из-за интенсивного рабочего графика имеет возможность заниматься собой и домом только поздно вечером (26%).

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость