Эксперт рассказал, на чем опаснее всего спать

Сон на надувном матрасе или раскладушке может не самым приятным образом сказаться на здоровье, заявил врач невролог Павел Кокотов.

Лучше всего спать на пружинным матрасах, считает эксперт. Они устроены таким образом, чтобы человек во время отдыха находился в оптимальном для его тела положении, пишет РИА «Новости».

«Обычные пружинные матрасы разрабатываются таким образом, чтобы под весом тела матрас приминался в определенных промежутках по-разному. То есть в области бедер несколько сильнее, в области поясницы — поменьше, чтобы создавались естественные изгибы и мышцы находились в расслабленном состоянии», — объяснил Кокотов.

Сон на надувном матрасе или раскладушке может привести к боли в шее или пояснице. На этих спальных местах позвоночник постоянно старается стабилизироваться, это приводит к перенапряжению мышц и спазму, уверен доктор.

Ранее стало известно, что 39% жителей Алтайского края стали хуже спать за последние полтора года.

Снижение качества сна участники опроса связывают, в первую очередь, с высоким уровнем стресса, неприятными мыслями и воспоминаниями (68%), больше трети объяснили это давней привычкой просто поздно ложиться (36%), а каждый четвертый из-за интенсивного рабочего графика имеет возможность заниматься собой и домом только поздно вечером (26%).