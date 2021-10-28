Треть жителей Алтайского края стали хуже спать

39% жителей Алтайского края стали хуже спать за последние полтора года, пришли к выводу аналитики службы исследований hh.ru по итогам опроса.

У 40% респондентов из Алтайского края в режиме ничего не поменялось, а еще 21% сообщили, что качество их сна улучшилось.

Снижение качества сна участники опроса связывают, в первую очередь, с высоким уровнем стресса, неприятными мыслями и воспоминаниями (68%), больше трети объяснили это давней привычкой просто поздно ложиться (36%), а каждый четвертый из-за интенсивного рабочего графика имеет возможность заниматься собой и домом только поздно вечером (26%).

Каждый пятый работает допоздна и рано встает и столько же не могут заснуть из-за высокой чувствительности к посторонним звукам (19%).

Некоторые респонденты сослались на то, что после перенесенного коронавируса у них сбился режим и они стали хуже спать.

Вообще жители Сибири оказались лидерами сонного «антирейтинга»: здесь больше, чем в других регионах стали испытывать проблемы со сном (39%), при этом улучшение качества сна чаще других замечали у себя жители Южного и Северо-Кавказского округов (31%).

Ранее сообщалось, что жители Алтайского края планируют путешествовать или спать в нерабочую неделю.