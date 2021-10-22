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Жизнь

Жители Алтайского края планируют путешествовать или спать в нерабочую неделю

Жители Алтайского края планируют поехать в путешествие в дополнительные нерабочие дни, проводить время с семьей, выспаться и заняться спортом. К такому выводу пришли аналитики портала Зарплата.ру.

Масочный режим. Коронавирус.
Масочный режим. Коронавирус.
СС0

Впрочем 35% респондентов не планируют отдыхать, потому что продолжат работать.

Нерабочие дни не распространяются на сотрудников непрерывно действующих организаций, больниц и аптек, СМИ, а также предприятий, обеспечивающих население продуктами и товарами первой необходимости.

Среди причин, по которым большинство жителей региона удовлетворены введением нерабочих дней, это — возможность дополнительного отдыха (66%), возможность заняться здоровьем (11%) и уверенность, что это поможет в борьбе с эпидемией (5%).

Напомним, президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября.

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