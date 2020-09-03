Эксперт рассказал о необходимости вакцинации для переболевших коронавирусом бессимптомно

Он рассказал, что пока нет достаточных наблюдений, чтобы сделать вывод о том, сколько может держаться иммунитет у переболевших коронавирусной инфекцией, пишет bfm.ru.
«Фактически нет таких наблюдений, нужно еще полгода все-таки подождать», — сказал он.
Между тем Минздрав назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса. Массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции лиц из групп риска, в частности врачей и учителей, планируется после ноября — декабря текущего года, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.