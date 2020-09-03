Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 сентября 17°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Эксперт рассказал о необходимости вакцинации для переболевших коронавирусом бессимптомно

Прививка от коронавируса необходима тем, кто перенес коронавирусную инфекцию без симптомов или в легкой форме, считает директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, сообщает ТАСС.

Пробирка. Лаборатория.
Пробирка. Лаборатория.
СС0

Он рассказал, что пока нет достаточных наблюдений, чтобы сделать вывод о том, сколько может держаться иммунитет у переболевших коронавирусной инфекцией, пишет bfm.ru.

«Фактически нет таких наблюдений, нужно еще полгода все-таки подождать», — сказал он.

Между тем Минздрав назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса. Массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции лиц из групп риска, в частности врачей и учителей, планируется после ноября — декабря текущего года, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость