Эксперт рассказал о «побочках» первой российской вакцины

Почти 800 человек привиты в рамках третьего этапа исследований вакцины «Спутник V». 600 из них получили вакцину, остальные — плацебо, рассказал « Интерфаксу » директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Примерно у 14−15% получивших вакцину повышалась температура до 37,5−38 градусов, были ломота в спине, головная боль, дискомфорт, покраснение в месте введения.

Однако «для любой вакцины это нормально», подчеркнул Гицнбург.

Также он отметил, что «пока новых противопоказаний для применения вакцины нет», пишет bfm.ru. Ранее Гинцбург говорил, что это «серьезные хронические аутоиммунные заболевания».

Страховка

Ранее у частники испытаний отечественной вакцины от коронавируса «Спутник-V» получили страховые полисы, в которых указано, сколько получат их родственники в случае смерти добровольца.

В случае смерти добровольца его наследникам выплатят 2 млн рублей.

Если во время испытаний доброволец получит первую группу инвалидности, он может претендовать на выплату 1,5 миллиона рублей, в случае получения второй группы — 1 млн, а третьей — 500 тысяч рублей. Если здоровье участника испытаний ухудшится, но не настолько, чтобы у него появилась инвалидность, то максимальная страховая выплата достигнет 300 тыс. рублей.

Страховщиком выступила компания «Капитал Лайф Страхование Жизни».