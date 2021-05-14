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Здоровье

Эксперт рассказал о третьей волне коронавируса

Рост заболеваемости коронавирусом в России связан с началом третьей волны пандемии, заявил инфекционист Евгений Тимаков, сообщает ТАСС.

Коронавирус. Он с нами надолго.
Коронавирус. Он с нами надолго.
Pixabay.com

Третья волна коронавируса давно пришла в Россию, и об этом говорит не только рост заболеваемости, но и увеличение летальности, уверен эксперт.

Перед Новым годом она составляла 2%, сейчас — 4,5%.

Рост новых случаев после праздников Тимаков связал с тестированием на коронавирус, так как люди вернулись из-за границы после майских праздников.

Развитие третьей волны пандемии будет зависеть от населения, но граждане чаще пренебрегают мерами предосторожности, указал инфекционист.

«Люди расслабились, люди перестают контролировать процесс. Видя официальную статистику, они расслабляются и меньше соблюдают рекомендации Роспотребнадзора, что будет способствовать дополнительному росту заболеваемости», — сказал он.

Тимаков добавил — многие считают, что ситуация стабилизировалась, и не делают прививки, пишет Lenta.ru.

Ранее группа американских ученых определила новый вариант коронавируса SARS-CoV-2 BV-1, который оказался неуязвимым к некоторым нейтрализующим антителам, способным сдерживать другие варианты вируса.

По словам исследователей, штамм сочетает в себе генетические маркеры, связанные с быстрым распространением, более тяжелым заболеванием и высокой устойчивостью к иммунной системе человека.

Ученые уже передали данные о последовательностях генома BV-1 в GISAID — базу геномных данных вирусов гриппа и коронавируса.

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