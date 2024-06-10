Биолог Александр Созыкин рассказал, что в жаркую погоду нельзя допускать переохлаждения слизистой. Употребление мороженого в жару может вызвать резкий перепад температур и местное переохлаждение слизистой оболочки, сообщают «Известия».

Это также негативно влияет на миндалины, где образуется большинство защитных клеток — лейкоцитов: их работа замедляется.

Биолог пояснил, что во рту всегда присутствует условно-патогенная микрофлора, которая обычно не представляет опасности для здорового человека. Иммунные клетки сдерживают ее бесконтрольное размножение. Однако когда активность иммунных клеток снижается, условно-патогенные микроорганизмы получают возможность активно размножаться. Они могут агрессивно проникать через слизистую оболочку в кровь, лимфу и ткани организма, вызывая различные заболевания.

Специалист заключил, что после переохлаждения миндалины в ответ на этот процесс увеличивают активность и начинают интенсивнее образовывать лейкоциты. Из-за этого поднимается температура миндалин, они увеличиваются и набухают, вызывая болезненные ощущения. Это может привести к развитию ангины или других вирусных заболеваний.

Кроме того, употребление мороженого в сильную жару может вызвать еще одно неприятное последствие. Резкое охлаждение верхнего неба при общем перегреве организма способно привести к раздражению нервных рецепторов и спазму сосудов головного мозга, что вызывает сильную головную боль.

Напомним, что сегодня 10 июня отмечается Всемирный день мороженого, какие традиции есть в этот праздник рассказали тут.

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