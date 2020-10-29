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29 октября
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Здоровье

Эксперт рассказал об отсутствии лекарства от COVID и побочках других препаратов

В настоящее время не существет лекарства, которое гарантированно устраняет причины возникновения COVID-19, заявил руководитель клиники пульмонологии Федерального научно-клинического центра ФМБА Александр Аверьянов.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

Большинство предлагаемых противовирусных средств «либо неэффективны, либо влияют лишь на симптомы заболевания», пишет «Интерфакс».

Ни один этиотропный препарат не помогает пациентам так, как работают противогриппозные препараты при гриппе, как работают антибиотики при бактериальной инфекции, отметил эксперт.

Он привел в пример «Лопинавир» и «Ритонавир», которые через неделю после приема вызывают тяжелейшие токсические реакции у каждого второго пациента.

А «Гидроксихлорохин» и «Мефлохин» также не дают антивирусного эффекта и приводят к побочным эффектам и прогрессированию заболевания.

Кроме того, он отметил, что «Азитромицин» не имеет отношения к коронавирусу. Руководитель клиники пульмонологии сообщил, что препарат «Фавипиравир» не является «спасением» при лечении коронавирусной инфекции, а применение плазмы крови не снижает смертность, пишет bfm.ru.

Иммунитет и поражение легких

Александр Аверьянов заявил — почти 80% с COVID выздоравливают путем естественного ответа иммунной системы.

«Совсем другая ситуация развивается примерно у 20% пациентов с SARS-CoV-2. У них развивается непропорциональный иммунитет, который можно сравнить в определенной степени с сепсисом, когда иммунная система начинает фактически работать против своего организма. Это приводит к прогрессирующему поражению легких», — добавил Аверьянов.

Ранее вирусолог, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александр Чепурнов отказался верить в появление коллективного иммунитета от коронавируса. Он переболел дважды ковидом.

На основе собственных наблюдений он пришел к выводу, что длительность иммунитета к коронавирусу после выздоровления в среднем составляет полгода, но зависит от индивидуальных особенностей человека.

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