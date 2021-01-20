Эксперт рассказала о выборе препаратов при вакцинации в России

В феврале в России запустят массовое производство вакцины от коронавируса центра «Вектор» (Новосибирск) «ЭпиВакКорона», и этот препарат станет доступен для массовой вакцинации населения России наряду со «Спутником V».

В большинстве случаев у россиян, записавшихся на прививку, скорее всего, не будет выбора, каким препаратом их будут вакцинировать, считает врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова.

«Эти вакцины очень похожи между собой. Они формируют полноценный иммунитет против коронавируса. По показаниям и противопоказаниям они идентичны. Единственное, „ЭпиВакКорона“ помягче, она менее реактогенна, но иммунитет формирует такой же», — заявила специалист «Радио 1».

Так как показания по обеим вакцинам абсолютно идентичные, возможности получить направление на вакцинацию конкретным препаратом нет, отмечает врач.

Какую именно вакцину сделают пациенту при записи на прививку от COVID-19, будет зависеть от того, какие препараты будут в наличии, пишет News.ru.

18 января в России стартовала массовая вакцинация граждан от коронавируса.

По предварительному плану, в ближайшие несколько месяцев сделать прививку от коронавируса смогут свыше 20 млн граждан России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Требуемый уровень вакцинации без учета переболевших и детей до 18 лет составляет 60 процентов населения России, или 68,6 млн человек, уверена вице-премьер.