План власти: более 20 млн россиян будут привиты от коронавируса в ближайшие месяцы

Голикова отметила, что россиянам, которые переболели коронавирусной инфекцией, торопиться с вакцинацией не следует.
«Повторно люди заболевают крайне редко, это единичные случаи, и об этом свидетельствуют все наши наблюдения. Поэтому всем, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, пока не следует торопиться с прививкой», — сказала вице-премьер.
Также она рассказала о целях прививочной кампании, достижение которых позволит победить эпидемию, пишет Lenta.ru. Требуемый уровень вакцинации без учета переболевших и детей до 18 лет составляет 60 процентов населения России, или 68,6 млн человек, уверена вице-премьер.
Между тем российский вирусолог и автор книги «Вирусолог: цена ошибки» Александр Чепурнов выступил за принудительную вакцинацию от ковида. Он напомнил, что хорошим примером обязательной вакцинации считается вспышка оспы в Москве в 1959—1960 годах. Тогда принудительная прививочная кампания помогла избежать страшных последствий.
18 января в России стартовала массовая вакцинация.