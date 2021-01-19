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Здоровье

План власти: более 20 млн россиян будут привиты от коронавируса в ближайшие месяцы

По предварительному плану, в ближайшие несколько месяцев сделать прививку от коронавируса смогут свыше 20 млн граждан России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Голикова отметила, что россиянам, которые переболели коронавирусной инфекцией, торопиться с вакцинацией не следует.

«Повторно люди заболевают крайне редко, это единичные случаи, и об этом свидетельствуют все наши наблюдения. Поэтому всем, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, пока не следует торопиться с прививкой», — сказала вице-премьер.

Также она рассказала о целях прививочной кампании, достижение которых позволит победить эпидемию, пишет Lenta.ru. Требуемый уровень вакцинации без учета переболевших и детей до 18 лет составляет 60 процентов населения России, или 68,6 млн человек, уверена вице-премьер.

Между тем российский вирусолог и автор книги «Вирусолог: цена ошибки» Александр Чепурнов выступил за принудительную вакцинацию от ковида. Он напомнил, что хорошим примером обязательной вакцинации считается вспышка оспы в Москве в 1959—1960 годах. Тогда принудительная прививочная кампания помогла избежать страшных последствий.

18 января в России стартовала массовая вакцинация.

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