Эксперт рассказала, почему искусственный подсластитель опасен для здоровья

От искусственных подсластителей может развиться диабет второго типа, предупредила биолог Ирина Мальцева в интервью радио Sputnik .

Мальцева подчеркнула, что организм реагирует на подсластители примерно так же, как на настоящий сахар.

«У нас есть рецепторы к сладкому не только в ротовой полости, но и внутри организмы, и когда подсластитель попадает в организм с пищей, рецепторы на него реагируют, как на глюкозу», — отметила биолог.

По ее словам, поджелудочная железа вырабатывает инсулин, даже если глюкоза не поступила в организм.

При этом мозг не может отличить, «настоящая глюкоза попадет в кровь или сладкая ерунда, то есть подсластитель».

«Чтобы регулировать уровень глюкозы, мозг дает команду поджелудочной железе, что надо глюкозу снизить с помощью инсулина, хотя глюкозы как таковой в еде не было», — пояснила эксперт.

Подсластитель провоцирует выброс большого количества инсулина. Это может привести к развитию инсулинорезистентности (невосприимчивости к инсулину. — Прим. ред.), а в итоге к диабету второго типа.

Мальцева рекомендует сократить количество сахара и есть больше фруктов с ягодами.