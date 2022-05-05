5 мая
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Здоровье

Эксперт рассказала, почему искусственный подсластитель опасен для здоровья

От искусственных подсластителей может развиться диабет второго типа, предупредила биолог Ирина Мальцева в интервью радио Sputnik.

Диабет, болезнь.
Диабет, болезнь.
СС0

Мальцева подчеркнула, что организм реагирует на подсластители примерно так же, как на настоящий сахар.

«У нас есть рецепторы к сладкому не только в ротовой полости, но и внутри организмы, и когда подсластитель попадает в организм с пищей, рецепторы на него реагируют, как на глюкозу», — отметила биолог.

По ее словам, поджелудочная железа вырабатывает инсулин, даже если глюкоза не поступила в организм.

При этом мозг не может отличить, «настоящая глюкоза попадет в кровь или сладкая ерунда, то есть подсластитель».

«Чтобы регулировать уровень глюкозы, мозг дает команду поджелудочной железе, что надо глюкозу снизить с помощью инсулина, хотя глюкозы как таковой в еде не было», — пояснила эксперт.

Подсластитель провоцирует выброс большого количества инсулина. Это может привести к развитию инсулинорезистентности (невосприимчивости к инсулину. — Прим. ред.), а в итоге к диабету второго типа.

Мальцева рекомендует сократить количество сахара и есть больше фруктов с ягодами.

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