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Здоровье

Эксперт: создание эффективной на 100% вакцины от коронавируса признали невозможным

Глава китайской компании SinoVac, разработавшей вакцину CoronaVac, И Вэйдун признал невозможность создать эффективный на 100 процентов препарат, сообщает РИА Новости.

Медицина. Здоровье. Шприц. Прививки.
Медицина. Здоровье. Шприц. Прививки.
СС0

Инактивированная вакцина против COVID-19 (состоит из частиц возбудителей, выращенных в специальной культуре, а затем убитых термообработкой либо клеточным ядом) оказалась самой эффективной из всех прорабатываемых видов.

Однако ни один препарат не может гарантировать полной защиты от инфекции.

«В идеале после вакцины должен быть 100-процентный иммунитет, 100-процентное отсутствие случаев заражения, тяжелого заболевания и летальных случаев. Это идеал, к которому мы стремимся, но такого не может быть», — объяснил он, отвечая на вопрос о том, вырабатывается ли у человека абсолютный иммунитет к COVID-19 или понижается риск заражения после вакцинации.

Экперт добавил, что все препараты, которые используются для массовой вакцинации, не имеют 100-процентной эффективности, пишет Lenta.ru. Однако, по стандартам, она считается пригодной для применения, если коэффициент защиты составляет не менее 50%.

Вакцинация

Между тем в Барнауле началась вакцинация против коронавируса. Ирина Переладова, главный эпидемиолог Алтайского края стала первой, кому поставили вакцину от коронавируса. Все 42 дозы, в качестве эксперимента поступившие в регион, сейчас находятся в городской поликлинике № 1. Их распределили между добровольцами из числа медицинского персонала разных учреждений.

Следующие 2000 доз должны поступить в край в течение двух-трех недель. Их также распределят среди медработников.

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