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24 июля
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Здоровье

Эксперт заявил, что чума в Монголии — обычное явление

Доктор медицинских наук, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров рассказал, что чумы, вспышки которой зафиксированы в соседней с Россией Монголии, обычна для этой местности, пишет РИА «Новости».

Чума.
Чума.
unsplash.com.

«Два не связанных между собой случая с тремя заболевшими — это не вспышка! Для Монголии это обычное явление, у них чума в этом регионе всегда была и будет, каждый год регистрируется несколько случаев чумы, мы об этом прекрасно знаем. Все противоэпидемические мероприятия в приграничной зоне проведены: объявлен запрет на охоту на сурков, местное население привито», — сказал Никифоров.

По его словам, чтобы исключить риски заражения чумой, надо избегать контактов с больными животными, не охотиться на сусликов в Алтайском крае и Забайкалье.

Также Никифоров пояснил, что бубонная чума лечится антибиотиками. Она полностью излечима, если только не упущено время, и у больного не развился токсико-инфекционный шок.

Напомним, ранее в граничащей с Республикой Алтай Монголии было зарегистрировано несколько случаев заражения бубонной чумой. Сообщалось, в том числе, и о смертельном случае. Жертвой болезни стал 15-летний подросток из аймака Говь-Алтай.

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