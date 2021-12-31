Эксперт заявила об изменении прогнозов по пандемии из-за «омикрона»

По прогнозам прошлого года пандемия коронавируса должна была закончится летом 2022 года, но из-за мутаций COVID-19 назвать точные сроки сейчас дать нельзя. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, сообщает РИА «Новости» .

«По прогнозам 2020 года, пандемия должна была завершиться где-то в июле-августе 2022 года, это то исходное, что было понятно в 2020 году, но поскольку идет сейчас ускоренное мутирование, и мы видим, что каждая линия приобретает новые свойства, здесь, конечно, нельзя однозначно ответить, когда и каким образом, какой будет конец у этой эпидемии», — сказала Скворцова.

Говоря о новом «омикрон"-штамме коронавируса, она отметила, что этот вариант «неоднозначный» и может повлиять в том числе и на окончание пандемии, пишет Газета.Ru.

Ранее сроки окончания пандемии коронавируса назвал Билл Гейтс. По его мнению, пандемия коронавируса может закончиться уже в 2022 году, несмотря на то, что сейчас с появлением омикрон-штамма мир, возможно, переживает ее самую сложную часть.