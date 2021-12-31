1 января -16°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Эксперт заявила об изменении прогнозов по пандемии из-за «омикрона»

По прогнозам прошлого года пандемия коронавируса должна была закончится летом 2022 года, но из-за мутаций COVID-19 назвать точные сроки сейчас дать нельзя. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, сообщает РИА «Новости».

Пандемия. Вакцинация.
Пандемия. Вакцинация.
pexels.com

«По прогнозам 2020 года, пандемия должна была завершиться где-то в июле-августе 2022 года, это то исходное, что было понятно в 2020 году, но поскольку идет сейчас ускоренное мутирование, и мы видим, что каждая линия приобретает новые свойства, здесь, конечно, нельзя однозначно ответить, когда и каким образом, какой будет конец у этой эпидемии», — сказала Скворцова.

Говоря о новом «омикрон"-штамме коронавируса, она отметила, что этот вариант «неоднозначный» и может повлиять в том числе и на окончание пандемии, пишет Газета.Ru.

Ранее сроки окончания пандемии коронавируса назвал Билл Гейтс. По его мнению, пандемия коронавируса может закончиться уже в 2022 году, несмотря на то, что сейчас с появлением омикрон-штамма мир, возможно, переживает ее самую сложную часть.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость