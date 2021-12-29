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Жадный вирус. Может ли обстановка по COVID-19 «накалиться» после новогодних праздников

После новогодних праздников специалисты Роспотребнадзора перейдут на усиленный режим работы, сообщила глава ведомства Анна Попова. Ухудшится ли обстановка по ковиду к концу выходных — в материале altapress.ru.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
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Эпидситуация по COVID-19 ухудшится после новогодних праздников?

«Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми и так увеличивается, риски распространения нового штамма „омикрон“, безусловно, возрастают. И мы можем ожидать ухудшения эпидситуации после выходных дней», — передает слова Поповой РИА Новости.

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Число заболевших ковидом возрастет. Роспотребнадзор готов к этому?

Анна Попова подчеркнула, что после новогодних праздников специалисты Роспотребнадзора перейдут на усиленный режим работы. Организованы круглосуточные дежурства, лаборатории готовы к проведению всех видов исследований, пополнены материальные запасы, отметила она.

Коронавирус, маска. Пандемия.
Коронавирус, маска. Пандемия.
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А что глава Роспотребнадзора порекомендовала регионам?

Попова призвала регионы обратить внимание на недопустимость массового скопления людей.

«Хотела бы обратиться к руководителям регионов. В ряде субъектов запланированы праздничные мероприятия. Но для того, чтобы они прошли без дальнейших осложнений и, в первую очередь, эпидемических, я хочу попросить обратить пристальное внимание на организацию этих мероприятий. Недопустимо, когда у входа образуются большие очереди, большие скопления людей, когда не хватает людей в гардеробах, а сегодня это требует дополнительных усилий», — сказала глава Роспотребнадзора.

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