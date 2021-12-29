Жадный вирус. Может ли обстановка по COVID-19 «накалиться» после новогодних праздников

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А что глава Роспотребнадзора порекомендовала регионам?

Попова призвала регионы обратить внимание на недопустимость массового скопления людей.

«Хотела бы обратиться к руководителям регионов. В ряде субъектов запланированы праздничные мероприятия. Но для того, чтобы они прошли без дальнейших осложнений и, в первую очередь, эпидемических, я хочу попросить обратить пристальное внимание на организацию этих мероприятий. Недопустимо, когда у входа образуются большие очереди, большие скопления людей, когда не хватает людей в гардеробах, а сегодня это требует дополнительных усилий», — сказала глава Роспотребнадзора.