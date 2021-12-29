Жадный вирус. Может ли обстановка по COVID-19 «накалиться» после новогодних праздников

«Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми и так увеличивается, риски распространения нового штамма „омикрон“, безусловно, возрастают. И мы можем ожидать ухудшения эпидситуации после выходных дней», — передает слова Поповой РИА Новости.
Анна Попова подчеркнула, что после новогодних праздников специалисты Роспотребнадзора перейдут на усиленный режим работы. Организованы круглосуточные дежурства, лаборатории готовы к проведению всех видов исследований, пополнены материальные запасы, отметила она.
Попова призвала регионы обратить внимание на недопустимость массового скопления людей.
«Хотела бы обратиться к руководителям регионов. В ряде субъектов запланированы праздничные мероприятия. Но для того, чтобы они прошли без дальнейших осложнений и, в первую очередь, эпидемических, я хочу попросить обратить пристальное внимание на организацию этих мероприятий. Недопустимо, когда у входа образуются большие очереди, большие скопления людей, когда не хватает людей в гардеробах, а сегодня это требует дополнительных усилий», — сказала глава Роспотребнадзора.