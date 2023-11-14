Эксперты дали несколько советов любителям переедать на праздниках

Переедание может привести к изжоге, а со временим к увеличению веса и сердечных заболеваниям. Кардиологи дали несколько советов, как не переедать на праздниках, сообщает ferra.expert.

Во-первых, старайтесь придерживаться рутины. Если вы будете питаться однотипно в одно и тоже время, то, скорее всего, сможете избежать переедания.

Также делайте все возможное, чтобы создавать привычную активность даже во время праздников.

Во-вторых, лучше употреблять нежирные белки, фрукты, овощи. Во время праздничного ужина заполните 1/4 тарелки любимым лакомством, а остальную часть — цельнозерновыми продуктами, овощами.

Ни в коем случае не торопитесь. Обычно мозгу нужно 20 минут, чтобы понять, что желудок наполнен. Если вы продолжите есть, то позже почувствуете сильную тяжесть.

Перед тем, как ехать на праздник, заранее спланируйте свой рацион. Между перекусами больше разговаривайте. Так вы съедите меньше.

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