Эксперты дали рекоментации по ношению масок детьми

Всемирная организация здравоохранения и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) выпустили рекомендации по ношению медицинских масок детьми. Требования отличаются в зависимости от возраста, пишет ТАСС .

Детям до пяти лет носить медицинскую маску необязательно.

Если маску используют дети от шести до 11 лет, то должны учитываться определенные факторы — может ли ребенок надевать ее правильно и не влияет ли ношение защитного средства на его обучение и психосоциальное развитие.

Дети в возрасте от 12 лет должны носить маску, как и взрослые.

Для спортивных

Маска не требуется детям любого возраста, если дети занимаются спортом, пишет bfm.ru. Например, бегом, прыжками или играми на площадке.

Однако при этом рекомендуется обеспечивать расстояние между детьми не менее метра, а число детей, играющих вместе, следует ограничивать.

Маски для грудничков

В Японии повсюду продаются детские маски, в том числе самых маленьких размеров — для грудничков. Дело в том, что носить маски — привычное для японцев дело. Здесь и раньше в них ходила почти половина городского населения.