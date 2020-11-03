Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 ноября -1°C
Здоровье

Эксперты назвали лучшие источники витамина D

В сезон холодов, инфекций ОРВИ и коронавируса один из главных источников здоровья — это витамин D. Эксперты рассказали, из каких пищевых источников его получить.

Рыба. Лосось.
Рыба. Лосось.
CC0

Для полноценной выработки этого витамина организмом нужно много солнечного света. Будучи жирорастворимым веществом, витамин D синтезируется в коже из холестерина под воздействия УФ-лучей, пишет medikforum.ru.

Недавно выяснилось, что среди переболевших тяжелой формой COVID-19 у подавляющего большинства был недостаточный уровень витамина D в организме.

Специалисты из национальной службы здравоохранения Великобритании назвали лучшие пищевые источники витамина D.

  • жирная рыба (сельдь, скумбрия, лосось),
  • яичные желтки,
  • субпродукты,
  • молочные продукты.
Тост с яйцом. Завтрак.
Тост с яйцом. Завтрак.
CC0

Только из пищи организм не сможет получить витамин в полной мере. Его ежедневная потребность — 10 мкг.

Медики рекомендуют принимать низкие дозы витамина D в виде добавок.

Витамин D.
Витамин D.
CC0

Не стоит забывать, что витамин D в слишком больших дозах может быть токсичен. Гипервитаминоз может привести к кальцификации внутренних органов и тканей, отложения кальция на стенках кровеносных сосудов, в печени, легких и других органах, говорится на сайте msdmanuals.com.

По данным интернет-аптеки «Еаптека», в сентябре 2020 года по сравнению с сентябрем 2019 продажи витамина D3 выросли на 350%, сообщил new-retail.ru.

Ранее ведущая программ «Здоровье» и «Жить здорово!» на Первом канале доктор Елена Малышева в своем Instagram посоветовала россиянам продукты, которые помогут избежать осложнений при коронавирусе. Это печень трески, сырые устрицы и бразильский орех.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость