Эксперты назвали лучшие источники витамина D

Для полноценной выработки этого витамина организмом нужно много солнечного света. Будучи жирорастворимым веществом, витамин D синтезируется в коже из холестерина под воздействия УФ-лучей, пишет medikforum.ru.
Недавно выяснилось, что среди переболевших тяжелой формой COVID-19 у подавляющего большинства был недостаточный уровень витамина D в организме.
Специалисты из национальной службы здравоохранения Великобритании назвали лучшие пищевые источники витамина D.
- жирная рыба (сельдь, скумбрия, лосось),
- яичные желтки,
- субпродукты,
- молочные продукты.
Только из пищи организм не сможет получить витамин в полной мере. Его ежедневная потребность — 10 мкг.
Медики рекомендуют принимать низкие дозы витамина D в виде добавок.
Не стоит забывать, что витамин D в слишком больших дозах может быть токсичен. Гипервитаминоз может привести к кальцификации внутренних органов и тканей, отложения кальция на стенках кровеносных сосудов, в печени, легких и других органах, говорится на сайте msdmanuals.com.
По данным интернет-аптеки «Еаптека», в сентябре 2020 года по сравнению с сентябрем 2019 продажи витамина D3 выросли на 350%, сообщил new-retail.ru.
Ранее ведущая программ «Здоровье» и «Жить здорово!» на Первом канале доктор Елена Малышева в своем Instagram посоветовала россиянам продукты, которые помогут избежать осложнений при коронавирусе. Это печень трески, сырые устрицы и бразильский орех.