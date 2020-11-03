Эксперты назвали лучшие источники витамина D

В сезон холодов, инфекций ОРВИ и коронавируса один из главных источников здоровья — это витамин D. Эксперты рассказали, из каких пищевых источников его получить.

Для полноценной выработки этого витамина организмом нужно много солнечного света. Будучи жирорастворимым веществом, витамин D синтезируется в коже из холестерина под воздействия УФ-лучей, пишет medikforum.ru.

Недавно выяснилось, что среди переболевших тяжелой формой COVID-19 у подавляющего большинства был недостаточный уровень витамина D в организме.

Специалисты из национальной службы здравоохранения Великобритании назвали лучшие пищевые источники витамина D.

жирная рыба ( сельдь , скумбрия , лосось),

сельдь скумбрия лосось), яичные желтки,

субпродукты,

молочные продукты.

Тост с яйцом. Завтрак. CC0

Только из пищи организм не сможет получить витамин в полной мере. Его ежедневная потребность — 10 мкг.

Медики рекомендуют принимать низкие дозы витамина D в виде добавок.

Витамин D. CC0

Не стоит забывать, что витамин D в слишком больших дозах может быть токсичен. Гипервитаминоз может привести к кальцификации внутренних органов и тканей, отложения кальция на стенках кровеносных сосудов, в печени, легких и других органах, говорится на сайте msdmanuals.com.

По данным интернет-аптеки «Еаптека», в сентябре 2020 года по сравнению с сентябрем 2019 продажи витамина D3 выросли на 350%, сообщил new-retail.ru.

Ранее ведущая программ «Здоровье» и «Жить здорово!» на Первом канале доктор Елена Малышева в своем Instagram посоветовала россиянам продукты, которые помогут избежать осложнений при коронавирусе. Это печень трески, сырые устрицы и бразильский орех.