Эксперты назвали причины, по которым тяжелобольным не хватает льготных лекарств

Эксперты утверждают, что льготники вынуждены тратить на препараты собственные деньги из-за входящих в систему перебоев с предоставлением положенных бесплатно медикаментов, пишут « Известия ».

Больные жалуются на то, что врачи отказываются выписывать положенные лекарства, и таких претензий с каждый днем все больше.

При этом медики, по сути, вынуждены выполнять предписания вышестоящих инстанций, расплачиваясь за огрехи чиновников. В 2017 году Росздравнадзор констатировал отсутствие в льготной продаже противоопухолевых средств мелфолан, сунитиниб и бортезомиб в 70 регионах; трастузумаба — которым лечат рак груди, — не нашлось в 64 субъектах РФ.

Нехватку препаратов для ВИЧ-больных в регионах объясняют некорректными сроками закупки, выставленными федеральным Минздравом, а в самом ведомстве — плохой организацией и бюрократией на местах. Но так или иначе, лекарства слишком часто заканчиваются задолго до того, как СПИД-центры получают новую партию, пишет ura.ru.

Прокуратура как мера воздействия

В качестве «лекарства» от такой ситуации предлагается штрафовать производителей, которые не исполняют свои обязательства по поставке медикаментов. Еще одной мерой могут стать долгосрочные контракты на поставку льготных препаратов. Так можно будет не только минимизировать перебои, но и добиться снижения цен на лекарства.

Оставшимся же без положенных медикаментов тяжелобольным и их родственникам советуют обращаться в прокуратуру — по крайне мере, так легче вернуть потраченные на лекарства собственные средства.

Ранее сообщалось, что шестиклассник из Волгограда Иван развесил множество объявлений, в которых написал, что просит людей не быть равнодушными и черствыми и помочь маме найти редкое лекарство.

После объявлений одна из местных жительниц передала его маме заветную упаковку лекарства. Упаковки хватает на три дня. Нужно было 18 пачек.