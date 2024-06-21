В чем польза от клетчатки
- Клетчатка выводит из организма через кишечник шлаки, токсины и прочие вредные вещества.
- Улучшает микрофлору кишечника.
- Улучшает чувствительность к инсулину, а это значит, что риск отложения жира снижается.
- Препятствует перееданию, так как быстро создает чувство сытости.
Продукты, богатые клетчаткой
Растворимая клетчатка содержится в яблоках, моркови, авокадо, фасоли, батате, абрикосах Растворимая клетчатка поддерживает здоровье и микробиоту кишечника.
Нерастворимая клетчатка содержится в чернике, картофеле, цветной капусте, черносливе, грушах. Эта клетчатка ускоряет прохождение пищи через кишечник, облегчая движение по пищеварительному тракту.
Нкоторые продукты содержат оба вида клетчатки. Например, инжир, яблоки и груши.
Ранее сообщалось о продуктах с высоким содержанием белка.
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