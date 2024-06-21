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Здоровье

Эксперты назвали самые богатые клетчаткой продукты

Необходимая организму клетчатка находится в растительных продуктах, сообщает ОСН.

В чем польза от клетчатки

  • Клетчатка выводит из организма через кишечник шлаки, токсины и прочие вредные вещества.
  • Улучшает микрофлору кишечника.
  • Улучшает чувствительность к инсулину, а это значит, что риск отложения жира снижается.
  • Препятствует перееданию, так как быстро создает чувство сытости.

Продукты, богатые клетчаткой

Растворимая клетчатка содержится в яблоках, моркови, авокадо, фасоли, батате, абрикосах Растворимая клетчатка поддерживает здоровье и микробиоту кишечника.

Нерастворимая клетчатка содержится в чернике, картофеле, цветной капусте, черносливе, грушах. Эта клетчатка ускоряет прохождение пищи через кишечник, облегчая движение по пищеварительному тракту.

Нкоторые продукты содержат оба вида клетчатки. Например, инжир, яблоки и груши.

Ранее сообщалось о продуктах с высоким содержанием белка.

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