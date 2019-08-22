Эксперты рассказали о последствиях отказа от курения

Американские ученые из Университета Вандербильта выяснили, что курильщики «со стажем» после отказа от сигарет могут снизить риск развития патологий сердца почти на 40%, об этом пишет журнал JAMA.

Специалисты проанализировали данные, полученные в 1954—2014 годах. В масштабном исследовании приняли участие около 9 тысяч человек.

60-летнее исследование показало, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний можно снизить на 39% в течении пяти лет после отказа от сигарет. Однако, чтобы риск заболеваний снизился до уровня никогда не куривших людей, требуется от 10 до 25 лет.

В исследовании учитывалось питание людей, физические нагрузки и прочие показатели, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы.

Ранее altapress.ru писал о том, что курение может защитить женщин от образования рака тела матки и снизить вероятность его развития.