Эксперты рассказали, как носить защитную маску зимой

Врачи предостерегли россиян от ношения маски на улице в мороз — защитная маска на улице нужна только там, где есть большое скопление людей, пишет РИА Новости .

В остальных случаях надевать маску не стоит — она быстро намокает и охлаждается.

Человек надевает маску, чтобы защититься, находясь среди людей.

«Маска — не согревающий в мороз элемент. Поэтому если идешь по безлюдной улице — сними маску. Важно понимать, что когда мы дышим и разговариваем, с той стороны маски, которая прилегает к лицу, образуется влага. А с самого начала нашего „инструктажа“ по правильному ношению масок мы обращали внимание на то, что, если маска влажная, ее надо снять и выбросить», — пояснила врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елена Белова.

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев согласился с коллегой, подчеркнув, что на улице ношение маски не требуется: «А кто советует, чтобы на улице носили маски? Люди стараются соблюдать социальную дистанцию. На морозе маска быстро станет мокрой, это уже не является защитой. Если маска становится влажной, ее надо обязательно менять, а на улице, если одиночный прохожий, какие там показания для маски? Никаких».

Для обогрева дыхательных путей маска также не подходит, пишет Lenta.ru. Малышев подчеркнул, что если человек хочет согреться, то лучше всего натянуть шарф повыше.

Между тем Всемирная организация здравоохранения изменила рекомендации по ношению масок в условиях пандемии коронавируса. Теперь индивидуальные средства защиты рекомендуют носить маску и внутри, и вне помещений.

Также ВОЗ рекомендует носить маску всегда, независимо от возможностей для соблюдения требуемой дистанции, в помещениях, где отсутствует надлежащее проветривание.