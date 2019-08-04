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Здоровье

Эксперты рассказали, какие продукты нельзя есть на ночь

Эксперты назвали семь наихудших вариантов ночного перекуса.

Музей шоколада на Белокурихе-2
Музей шоколада на Белокурихе-2
Дмитрий Лямзин

Худшим вариантов перекуса названы жареные блюда, содержащие канцерогены, пишут Известия. Жареные яйца или мясо, приготовленные на масле, могут содержать опасные вещества и способствуют возникновению злокачественных опухолей.

Мясо лучше не употреблять на ночь ни в каком виде, так как из-за него может быть нарушен холестериновый обмен. Старайтесь есть белковые продукты до 20:00. Необходимо избегать на ночь бобовых продуктов и шоколада.

Не стоит есть также острую пищу — ведь она заставит ваш желудок работать всю ночь и может привести к ухудшению его деятельности. Молочная каша не подойдет в связи с содержанием в ней сахара, пишет «МедикФорум».

А вот лучшим перекусом эксперты назвали фрукты. Правда, при этом стоит избегать яблок, которые перегружают поджелудочную железу. Замена им — апельсины или киви, пишет mail.ru.

Ранее сообщалось о пяти продуктах, которые позволят коже дольше оставаться молодой.

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