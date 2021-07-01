Эксперты развенчают мифы о вакцинации для жителей Алтайского края

В Барнауле пройдет встреча «Мифы про вакцинацию. За и против», на которой специалисты объяснят, стоит ли вакцинироваться. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Очередь на вакцинацию в Барнауле.

Экспертами выступят министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, руководитель краевого Роспотребнадзора Ирина Пащенко, председатель комитета по здравоохранению и науке АКЗС Александр Лазарев и главврач городской больницы им. Л.Я. Литвиненко Новоалтайска Константин Федорюк.

Они объяснят, стоит ли вакцинироваться, расскажут о противопоказаниях и развенчают мифы.

Встреча пройдет 1 июля в концертном зале АлтГУ на ул. Димитрова, 66 в 16:00. Для участия нужно заполнить онлайн-форму.

Ранее президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что он выступает против обязательной вакцинации против коронавируса.