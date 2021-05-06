Эксперты всемирного конгресса назвали лучшую вакцину от ковида

Эксперты Всемирного конгресса вакцин-2021 назвали лучшую вакцину от коронавируса, говорится на сайте мероприятия.

Вакцинация против коронавируса.

На форуме препарат американской компании Moderna победил в категории «Лучшая вакцина от COVID».

Российская вакцина «Спутник V» и препарат от британско-шведской фирмы AstraZeneca попали в шорт-лист номинации.

Вакцина от американо-германского консорциума Pfizer и BioNTech «получила весьма высокую оценку».

По какому принципу выбирались победитель и финалисты не сообщается.

Рекомендация ВОЗ

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила вакцину против коронавируса, разработанную американской биотехнологической компанией Moderna, в список рекомендованных для использования при чрезвычайных ситуациях, пишет Lenta.ru.

Таким образом, препарат Moderna стал пятой вакциной против коронавируса, получившей экстренное одобрение организации.

Эксперты ВОЗ рекомендуют использовать вакцину для пациентов старше 18 лет.

Особое мнение

Ранее министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо назвал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» самой эффективной в мире.