Эксперты задумались, можно ли вылечить мужскую деменцию «Виагрой»

Исследование показало, что силденафил увеличивает кровоток в крупных и в мелких сосудах головного мозга, однако пока рано говорить о положительной динамике, сообщает РБК.

Фактически на 100 человек любого возраста приходится 1,5 человека синдром деменции. По словам эксперта, сейчас ученые и врачи не могут излечивать этот синдром, можно только замедлять его.

Исследование, проведенное в Оксфордском университете показало, что силденафил усиливает приток крови к мозгу и улучшает функцию кровеносных сосудов мозга у пациентов с повышенным риском развития деменции. Вещество увеличивает кровоток как в крупных, так и в мелких сосудах головного мозга, усиливает реакцию кровотока на воздействие углекислого газа, что указывает на улучшение функции сосудов головного мозга.

Однако о громких заявлениях лечебной Виагры говорить пока рано, потому что в исследовании участвовало всего 75 человек.

Ранее сообщалось, что названы неожиданные признаки деменции.

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