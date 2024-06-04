Названы неожиданные ранние признаки деменции

Нейропсихолог Кэтрин Рэнкин перечислила пять малозаметных симптомов, которые могут сигнализировать о начале развития деменции. Об этом пишет Daily Mirror.

Первым ранним признаком деменции, по мнению нейропсихолога Кэтрин Рэнкин, является неспособность распознавать сарказм и иронию. Также она отметила, что люди с деменцией не могут понять, когда им лгут. Однако пациенты с болезнью Альцгеймера обычно справляются с этой задачей, как подчеркнула эксперт.

Еще одна особенность болезни Альцгеймера — частые падения. Проблемы с равновесием и ловкостью могут начаться задолго до появления первых очевидных симптомов заболевания. По словам Рэнкин, если человек падает четыре раза в год, это повод для беспокойства.

Третий признак, на который обратила внимание нейропсихолог, — антисоциальное поведение. Это касается законопослушных граждан, которые неожиданно начинают воровать в магазинах, неподобающе вести себя в общественных местах, делать грубые или неприличные замечания.

Также Кэтрин Рэнкин отметила, что у людей на ранней стадии деменции снижается способность следить взглядом за предметами. «Создаётся впечатление, будто они пристально смотрят в одну точку», — объяснила специалист. При чтении такие люди часто пропускают строчки и не замечают этого.

Последним признаком, который назвала специалист, является тяга к употреблению просроченных продуктов или несъедобных предметов. Человек может съесть цветок, стоящий на обеденном столе.

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