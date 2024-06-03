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Здоровье

Как избавиться от второго подбородка. Советы экспертов

Врач-остеопат и эксперт по здоровью Надя Алибхай поделилась упражнениями, которые могут помочь избавиться от второго подбородка. Об этом пишет «Доктор Питер».

Отмечается, что второй подбородок чаще всего появляется с возрастом, но есть несколько упражнений, которые помогут решить эту проблему.

Врач рекомендовала выполнять два из них: доставать языком до носа и делать «львиный зевок». Суть последнего заключается в том, чтобы широко открыть рот и высунуть язык как можно дальше, подобно зевающему льву.

Также стоит делать упражнение «воздушный поцелуй». Для этого нужно сесть с прямой спиной и расслабленными плечами, а затем наклонить голову назад, чтобы посмотреть на потолок. В таком положении следует вытянуть губы, словно вы хотите поцеловать потолок.

Ранее сообщалось, что стоматолог назвал приводящие к пожелтению зубов продукты и привычки.

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