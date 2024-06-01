Стоматолог назвал приводящие к пожелтению зубов продукты и привычки

Владимир Лосев, стоматолог, в разговоре с NEWS.ru назвал продукты и привычки, которые могут негативно повлиять на белизну зубов. Среди них — кофе, сладкие газированные напитки, шоколад и свекла.

По словам стоматолога Владимира Лосева, употребление продуктов, содержащих какао-масло и тяжелые углеводы (например, кофе), может придать зубам желтый оттенок. Сладкие газированные напитки могут изменить естественный цвет зубов на «кислотный». А содержащиеся в свекле вещества образуют на зубах темный налет. Также темные тона эмали придает шоколад.

Кроме того, Владимир Лосев отметил, что курение может не только придать эмали некрасивый желтый оттенок, но и со временем вызвать образование темных пятен на зубах. Лечение антибиотиками также может негативно сказаться на состоянии эмали, вызывая её пожелтение и разрушение структуры.

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