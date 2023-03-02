Где и когда экспресс-тестирование на ВИЧ смогут пройти барнаульцы

Мобильный комплекс, в котором жители Барнаула смогут проверить свой ВИЧ-статус, будет работать в городе два дня, сообщает Алтай

1 марта — Всесибирский день борьбы со СПИДом. В этот день жителям Сибири напоминают, что распространение ВИЧ-инфекции продолжается.

«Ответственное отношение к своему здоровью и здоровью близких — главный ключ к успешной борьбе с инфекцией» — пишут в центре.

Сегодня в крае живет около 18 тыс. людей с диагнозом ВИЧ. За первые два месяца 2023 выявили порядка 260 новых случаев.

Экспресс-тест занимает не более 15 минут, а его результат достоверен на 99%.

Мобильный комплекс будет расположен 2 и 3 марта на парковке Алтайского краевого центра СПИД по адресу ул. 5-я Западная, 62 с 9:00 до 15:30.

Каждый желающий сможет не только узнать свой ВИЧ-статус, но и получить консультацию профильных специалистов: психолога, социального работника, врача-эпидемиолога (по запросу).

Ранее altapress.ru публиковал тест: что вы знаете о вирусе иммунодефицита человека.