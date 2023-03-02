2 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Где и когда экспресс-тестирование на ВИЧ смогут пройти барнаульцы

Мобильный комплекс, в котором жители Барнаула смогут проверить свой ВИЧ-статус, будет работать в городе два дня, сообщает Алтай

Экспресс-тест на ВИЧ.
Экспресс-тест на ВИЧ.
unsplash.com

1 марта — Всесибирский день борьбы со СПИДом. В этот день жителям Сибири напоминают, что распространение ВИЧ-инфекции продолжается.

«Ответственное отношение к своему здоровью и здоровью близких — главный ключ к успешной борьбе с инфекцией» — пишут в центре.

Сегодня в крае живет около 18 тыс. людей с диагнозом ВИЧ. За первые два месяца 2023 выявили порядка 260 новых случаев.

Экспресс-тест занимает не более 15 минут, а его результат достоверен на 99%.

Мобильный комплекс будет расположен 2 и 3 марта на парковке Алтайского краевого центра СПИД по адресу ул. 5-я Западная, 62 с 9:00 до 15:30.

Каждый желающий сможет не только узнать свой ВИЧ-статус, но и получить консультацию профильных специалистов: психолога, социального работника, врача-эпидемиолога (по запросу).

Ранее altapress.ru публиковал тест: что вы знаете о вирусе иммунодефицита человека.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость