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Эпидемиолог Минздрава рассказал, как в жару распространяется COVID-19

Главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико рассказал «Парламентской газете» о том, как жаркая погода влияет на коронавирус.

Лето. Солнце. Жара.
Лето. Солнце. Жара.
CC0

По словам академика РАН, ультрафиолет губительно действует на вирус. На этом основано, например, действие различных приборов для дезинфекции воздуха.

«Яркий солнечный свет, ультрафиолет — это факторы, которые благоприятно влияют на общую резистентность макроорганизма. Это стимуляция выработки витамина D, который участвует в процессах обмена кальция, защищает от злокачественных новообразований и укрепляет иммунитет. При этом на возбудитель ультрафиолет влияет негативно», — подчеркнул Брико.

Однако жара может и не замедлить ход пандемии COVID-19. Потому что течение заболевания зависит от многих факторов — это и доза возбудителя, и общая резистентность макроорганизма.

«Мы видим, что в странах Южной Америки, где сейчас много случаев заражения, в той же Бразилии и других странах, где, казалось бы, жаркие температуры, идет распространение вируса», — отметил Брико.

Маска. Пандемия. Коронавирус
Маска. Пандемия. Коронавирус
pixabay.com

По словам эксперта, только при соблюдении ограничительных мер в июне может наступить обратная фаза эпидемии, когда заболеваемость снизится до единичных случаев.

Примечательно, что в Москве примерно 14% людей имеют иммунитет к SARS-COV-2. При этом принято считать, что необходимо 60−70% иммунных людей, чтобы предупредить распространение вируса при его заносе в коллектив.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 7,2 млн случаев заражения коронавирусом, как минимум 413 тыс. человек скончались.

Ранее altapress.ru рассказал, как корреспондент сдавал тест на антитела к коронавирусу и что из этого получилось. Советуем прочитать, если интересно, сколько это стоит, какой в этом смысл, как пройти все формальности и для чего нужен тепловизор.

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