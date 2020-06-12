Эпидемиолог Минздрава рассказал, как в жару распространяется COVID-19

Главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико рассказал « Парламентской газете » о том, как жаркая погода влияет на коронавирус.

По словам академика РАН, ультрафиолет губительно действует на вирус. На этом основано, например, действие различных приборов для дезинфекции воздуха.

«Яркий солнечный свет, ультрафиолет — это факторы, которые благоприятно влияют на общую резистентность макроорганизма. Это стимуляция выработки витамина D, который участвует в процессах обмена кальция, защищает от злокачественных новообразований и укрепляет иммунитет. При этом на возбудитель ультрафиолет влияет негативно», — подчеркнул Брико.

Однако жара может и не замедлить ход пандемии COVID-19. Потому что течение заболевания зависит от многих факторов — это и доза возбудителя, и общая резистентность макроорганизма.

«Мы видим, что в странах Южной Америки, где сейчас много случаев заражения, в той же Бразилии и других странах, где, казалось бы, жаркие температуры, идет распространение вируса», — отметил Брико.

Маска. Пандемия. Коронавирус pixabay.com

По словам эксперта, только при соблюдении ограничительных мер в июне может наступить обратная фаза эпидемии, когда заболеваемость снизится до единичных случаев.

Примечательно, что в Москве примерно 14% людей имеют иммунитет к SARS-COV-2. При этом принято считать, что необходимо 60−70% иммунных людей, чтобы предупредить распространение вируса при его заносе в коллектив.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 7,2 млн случаев заражения коронавирусом, как минимум 413 тыс. человек скончались.

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