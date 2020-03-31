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1 апреля
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Здоровье

Эпидимиолог Минздрава предупредил россиян о пике заражений Covid-19

Россия подходит к пику заболеваемости COVID-19, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, пишет РИА Новости.

Карантин. Пандемия.
Карантин. Пандемия.
unsplash.com

«Хотя еще какое-то время количество больных может увеличиваться», — уточнил медик.

Цифры будут расти еще несколько дней, после чего начнут снижаться, считает эпидимиолог. Это станет возможно, благодаря «разнообразным и жестким» мерам, которые принимают власти, отметил он.

Кроме того, подобно другим респираторным вирусам, Covid-19 особенно активен в холодное время года и должен пойти на спад в апреле-мае, добавил эксперт.

Самоизоляция

Между тем на фоне распространения пандемии более 40 российских регионов перешли на режим жесткой самоизоляции — по примеру Москвы и Подмосковья.

Алтайский оперштаб по ситуации с коронавирусной инфекцией 31 марта опубликовал указ губернатора Алтайского края Виктора Томенко, в котором прописаны рекомендации по самоизоляции.

О сроках действия ограничений в документе не говорится.

ГУ МВД по Алтайскому краю поручили контролировать осуществление ограничительных мер в пределах своих полномочий.

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