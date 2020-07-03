Еще один китайский вирус. Россиян предупредили о новом чрезвычайно заразном гриппе

Новый штамм свиного гриппа, ранее обнаруженный в Китае , чрезвычайно заразен и может привести к пандемии. Так считает эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, пишет РИА Новости.

«Чтобы предотвратить появление нового пандемического вируса, необходимо отслеживать его циркуляцию среди животных и обследовать работников свиноферм», — заявил специалист.

Михаил Лебедев рассказал, что исследования на хорьках и культурах человеческих клеток показали возможность передачи вируса воздушно-капельным путем и проникновение в клетки других людей. По словам ученого, этот вирус способен вызывать более тяжелые симптомы, чем другие вирусы гриппа.

Важно, что иммунитет к сезонному гриппу не защищает человека от нового вируса.

Вирус, выявленный в Китае — это штамм евразийского свиного гриппа 2016 года. Он представляет собой генетическую смесь птичьего гриппа и свиного гриппа H1N1, который в 2009 году вызвал пандемию и привел к смерти 20 тысяч человек по всему миру.