Китайские ученые выявили новый штамм свиного гриппа, способный вызвать пандемию

По данным специалистов, он несет в себе гены вируса (H1N1) pdm09, вызвавшего пандемию 2009 года, и является опасным.

С 2011 по 2018 годы в 10 провинциях страны было взято в общей сложности около 30 тыс. назальных мазков у свиней, в результате чего были выделены 179 вирусов, вызывающих свиной грипп.

Позже ученые установили, что 10,4% (35 из 338) сотрудников ферм, которые работали со свиньями, имели антитела к вирусу G4 EA H1N1. Серологическое исследование показало, что чаще всего иммунитет вырабатывался у людей от 18 до 35 лет.

«Такая инфективность значительно увеличивает возможность адаптации данного вируса в организме человека и вызывает опасения относительно возможной генерации пандемических вирусов», — говорится в публикации <исследование опубликовано в американском научном журнале Proceeding of the National Academy of Sciences>.