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Здоровье

Китайские ученые выявили новый штамм свиного гриппа, способный вызвать пандемию

Китайские ученые выявили штамм свиного гриппа, способный вызвать новую пандемию и надолго «закрыть» человечество в квартирах.

Свиньи.
Свиньи.
СС0

По данным специалистов, он несет в себе гены вируса (H1N1) pdm09, вызвавшего пандемию 2009 года, и является опасным.

С 2011 по 2018 годы в 10 провинциях страны было взято в общей сложности около 30 тыс. назальных мазков у свиней, в результате чего были выделены 179 вирусов, вызывающих свиной грипп.

Позже ученые установили, что 10,4% (35 из 338) сотрудников ферм, которые работали со свиньями, имели антитела к вирусу G4 EA H1N1. Серологическое исследование показало, что чаще всего иммунитет вырабатывался у людей от 18 до 35 лет.

«Такая инфективность значительно увеличивает возможность адаптации данного вируса в организме человека и вызывает опасения относительно возможной генерации пандемических вирусов», — говорится в публикации <исследование опубликовано в американском научном журнале Proceeding of the National Academy of Sciences>.

Специалисты подчеркивают — свиньи рассматриваются в качестве хозяев в процессе генерации вирусов пандемического гриппа, пишет News.ru. Наблюдение за ними позволит выиграть время в случае развития потенциальной пандемии.

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