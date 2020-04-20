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Жизнь

Инфекционист рассказал о странных особенностях коронавируса

Инфекционист Владимир Никифоров заявил, что коронавирус действует странно и не следует канонам классической эпидемиологии, пишет «Российская газета».

Коронавирус.
Коронавирус.
CC0

Об этом эксперт рассказал в эфире телеканала «Россия 1». Он отметил, что диагностика COVID-19 затруднена из-за странных особенностей вируса.

«Мы столкнулись с чем-то новым. Коронавирус почему-то не следует канонам классической эпидемиологии, классического патогенеза ОРВИ», — подчеркнул Никифоров.

По его словам, если обычную пневмонию хорошо видно на рентгеновском снимке, то в случае с COVID-19 все иначе. Выявить воспаление легких можно только с помощью компьютерной томографии (КТ).

Причем, если судить по КТ, больной должен как минимум находиться в реанимации, а он доказывает врачу, что чувствуют себя хорошо.

«До поры до времени. Потом идет обвал катастрофический», — отметил Никифоров.

Инфекционист подчеркнул, что объяснить особое течение COVID-19 специалисты пока не могут.

Ранее другой российский инфекционист рассказал о сроках появления вакцины от вируса. По его словам, рассчитывать на ранее появление лекарства не приходится.

Чтобы было с чем сравнить: накануне Altapress.ru рассказал, как Алтайский край пережил пандемию A (H1N1) в 2009 году — миллион масок, 30 смертельных исходов. Речь идет о «свином» гриппе.

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