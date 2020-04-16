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Здоровье

Российский инфекционист рассказал о новых сроках появления вакцины от Covid-19

Вакцина от нового коронавируса COVID-19 появится не ранее чем через год-полтора, считает доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.

В лаборатории.
В лаборатории.
altairegion22.ru

Есть определенные «фазы исследования», и рассчитывать на более ранее появление вакцины не приходится, сообщает РИА Новости.

Над созданием вакцины работают более 70 научных коллективов, а три вакцины в Китае и в Америке переходят уже к клиническим испытаниям на людях.

При этом в разработке вакцины от коронавируса, в отличие, к примеру, от вакцины против гриппа, возникают дополнительные трудности, отметил эксперт. Так что срок появления вакцины — через год-полтора, пишет «Росбалт».

Профессор указал, что, по мнению ряда ученых, без вакцины остановить пандемию не получится. Хотя, отметил он, уже происходит «проиммуниванивание населения», то есть у людей появляется иммунитет к коронавирусу, а многие болеют «без клиники» (то есть бессимптомно).

Между тем сотрудники центра вирусологии «Вектор» работают над вакциной против коронавируса. Два образца должны пройти первые исследования уже в июне.

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