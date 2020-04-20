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Жизнь

В Камне-на-Оби разворачивают коронавирусный госпиталь

В Камне-на-Оби роддом перепрофилируют в госпиталь, где будут проходить лечение пациенты с подтвержденным результатом на коронавирус, сообщают «Каменские известия».

Госпиталь для пациентов с Covid-19 в Камне-на-Оби.
Госпиталь для пациентов с Covid-19 в Камне-на-Оби.
"Каменские известия"

Главврач Каменской ЦРБ Олег Войтов объяснил, что роддом будет перепрофилирован под госпиталь для диагностического отделения, где пациенты будут ожидать подтверждения анализа и отделения, где будут проходить лечение пациенты с легкой и средней степенью тяжести с Covid-19.

Пациентов в тяжелом состоянии будут отправлять в Гобольницу № 5 Барнаула.

Роддом, женская консультация и отделение гинекологии продолжат работать, но будут вести прием только экстренных пациентов.

По данным на 19 апреля, в Камне-на-Оби выявили три случая заболевания коронавирусом. Всего в крае — 72 случая, 4 человека выписались из стационара.

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