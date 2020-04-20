В Камне-на-Оби разворачивают коронавирусный госпиталь

Главврач Каменской ЦРБ Олег Войтов объяснил, что роддом будет перепрофилирован под госпиталь для диагностического отделения, где пациенты будут ожидать подтверждения анализа и отделения, где будут проходить лечение пациенты с легкой и средней степенью тяжести с Covid-19.
Пациентов в тяжелом состоянии будут отправлять в Гобольницу № 5 Барнаула.
Роддом, женская консультация и отделение гинекологии продолжат работать, но будут вести прием только экстренных пациентов.
По данным на 19 апреля, в Камне-на-Оби выявили три случая заболевания коронавирусом. Всего в крае — 72 случая, 4 человека выписались из стационара.