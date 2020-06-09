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Здоровье

ВОЗ зарегистрировала вспышку вируса Эбола

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о вспышке вируса Эбола в Демократической республике Конго.

Дмитрий Медведев в центре вирусологии "Вектор".
Дмитрий Медведев в центре вирусологии "Вектор".
government.ru

В результате вспышки заражены 12 человек. Уточняется, что у девятерых из общего числа заболевших вирус уже подтвержден, троим поставлен предварительный диагноз. Умерли шестеро, сообщает Reuters.

В начале июня ВОЗ уже сообщала о шести случаях заражения вирусом. По утверждению организации, эти случаи не связаны с вспышкой Эболы в 2018 году в Конго, когда умерли 33 человека.

Ранее ученые предрекли человечеству новые эпидемии и вирусы, так как люди создали «идеальные условия» для их появления, пишет News.ru.Только за последние 20 лет человечество столкнулось с такими шестью масштабными напастями, как Эбола, птичий грипп, свиной грипп, SARS, MERS и COVID-19.

12 ноября 2019 года Дмитрий Медведев (на тот момент премьер-министр РФ) дал старт производству вакцины от лихорадки Эбола. Это произошло в Новосибирском центре вирусологии «Вектор».

«Вакцину планируется поставлять в Демократическую республику Конго», — говорилось в сообщении пресс-службы премьера.

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