Еще один случай заражения корью зафиксировали в Барнауле, пишут в Telegram-канале «Дружный район Барнаул».

Корь зарегистрировали в доме № 30 на ул. Сергея Семенова (Дружный-3), говорится в объявлении управления Роспотребнадзора по региону. Его сфотографировали в подъезде.

Медики поликлиники № 9 проводят поквартирный обход с 25 января, чтобы уточнить прививочный анамнез, установить контактных и провести «иммунизацию по эпидпоказаниям в случае отсутствия данных по прививкам против кори».

Еще один случай кори выявили в Барнауле. t. me/druzhnyyrayon

Сейчас в Алтайском крае пять заболевших корью. Ранее случаи заражения зарегистрировали в доме № 37 на ул. Сергея Ускова, а также в Тальменском районе.

По информации Роспотребнадзора, больные не связаны и не контактировали друг с другом.