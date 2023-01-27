Еще один случай кори выявили в Барнауле.

Корь зарегистрировали в доме № 30 на ул. Сергея Семенова (Дружный-3), говорится в объявлении управления Роспотребнадзора по региону. Его сфотографировали в подъезде.
Медики поликлиники № 9 проводят поквартирный обход с 25 января, чтобы уточнить прививочный анамнез, установить контактных и провести «иммунизацию по эпидпоказаниям в случае отсутствия данных по прививкам против кори».
Сейчас в Алтайском крае пять заболевших корью. Ранее случаи заражения зарегистрировали в доме № 37 на ул. Сергея Ускова, а также в Тальменском районе.
По информации Роспотребнадзора, больные не связаны и не контактировали друг с другом.
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