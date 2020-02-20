Еще у двоих россиян с круизного лайнера диагностировали коронавирус

У еще двух россиян, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess, обнаружили коронавирус, сообщает посольство России в Японии.

Их доставят в больницу в ближайшее время. Ранее стало известно об одном случае заражения россиянина на борту лайнера.

«Им будет оказана необходимая медпомощь. Россияне чувствуют себя нормально. Течение болезни — без ярко выраженных симптомов», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

Россияне, которые находятся в больнице, чувствуют себя нормально, утверждают в посольстве, пишет «Коммерсантъ».

За два дня с борта сошли уже шесть россиян, у которых не обнаружилась инфекция. Их в ближайшее время отправят в Россию.

Болезнь. Врач. Анализы СС0

Ранее стало известно о заражении коронавирусом одного россиянина. Его супругу, у которой не диагностировали заболевание, госпитализировали «с учетом высокого риска заражения».

На борту лайнера, который находился на карантине в Японии, находились 3,6 тыс. человек из 50 стран. Выявлено более 600 заразившихся коронавирусом.

20 февраля стало известно о смерти двух заболевших пассажиров. Это — мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет.

Фешенебельный лайнер вышел из японского города Иокогама 20 января и вернулся 3 февраля. После того как один из пассажиров, 25 января сошедший с судна в Гонконге, оказался зараженным, судно решили поместить на карантин.

Болезнь. Врач. Анализы СС0

В СМИ лайнер стали называть «плавучей тюрьмой» — пассажирам запретили покидать свои каюты.

Судно для госпитальных целей не приспособлено, есть опасения, что коронавирус может распространяться через систему вентиляции.

Covid-19

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, получивший впоследствии название Covid-19. Всемирная организация здравоохранения в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.